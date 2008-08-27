Россия не будет полностью сворачивать сотрудничество с НАТО

Россия не планирует полностью сворачивать сотрудничество с НАТО, однако готова к любому развитию событий, заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Анатолий Ноговицын.

"Наш Верховный Главнокомандующий не заявил, что мы прекращаем (сотрудничество), он просто дал понять, что такое может быть, поскольку череда заявлений от Пентагона, других государств по всевозможным санкциям, как в худшие этапы холодной войны, звучали одни за другими", - сказал генерал-полковник на пресс-конференции в РИА Новости.

Накануне на встрече с постпредом РФ при НАТО Дмитрием Рогозиным президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова на любые действия в отношениях с НАТО, вплоть до прекращения сотрудничества с альянсом.