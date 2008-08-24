Президент молится за Украину и украинский народ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в молебне “Молитва за Украину и украинский народ”.

Как передает корреспондент УНИАН, молебен проходит в Софийском соборе.

В нем принимает участие высшее руководство государства: премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, члены правительства, народные депутаты, другие высокопоставленные должностные лица.

В своих молитвах представители разных религиозных конфессий обращаются к Господу с просьбой дать Украине и украинским власть предержащим ума и сил для того, чтобы государство процветало.

В частности, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ призывал Господа дать Президенту Украины Соломоновую мудрость, правительству Украины – силы, чтобы они работали на благосостояние народа и развитие экономики, народным депутатам - понимания того, что надо думать не о себе, а об украинском народе.

Также он попросил Господа, чтобы Украина больше никогда не теряла свою независимость, чтобы в государстве процветали родной язык, культура и т. п.

Кроме того, ФИЛАРЕТ помолился и за грузинский народ, на который, по его словам, было осуществлено нападение.

С молитвой за Украину и украинский народ выступили практически все представители христианских конфессий.