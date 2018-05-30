Неделя в цифрах

2 взрыва произошли в международном терминале аэропорта Ататюрка в Стамбуле, сообщают иностранные СМИ. В результате теракта, совершенного смертниками «Исламского государства», 44 человека (среди них – одна гражданка Украины) погибли, 239 - ранены. Турецкие правоохранители задержали более двух десятков человек, подозреваемых в причастности к теракту.

2 новых политических партии могут появиться в Украине, сообщают украинские СМИ.

3 года на постройку мусороперерабатывающего завода во Львове отводит мэр города Андрей Садовый, который заявил об этом во время сессии Львовского городского совета.

4 страны – Боливия, Швеция, Эфиопия и Казахстан – избраны Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы, сообщают иностранные СМИ.

5 городов – Киев, Львов, Днепр, Одесса и Харьков – подали заявки на принятие Евровидения-2017, сообщил гендиректор НТКУ Зураб Аласания.

6 месяцев – до 31 января 2017 года – будут действовать европейские санкции против России, говорится в сообщении Совета ЕС, принявшего решение о продлении ограничительных мер.

9 человек в Горишних Плавнях (бывший Комсомольск) приняли участие в избиении экс-бойца 93-й бригады за участие в АТО, сообщают волонтеры.

9 лет лишения свободы по обвинению в коррупции суд в Кишиневе присудил бывшему премьер-министру Молдовы Владу Филату, сообщают иностранные СМИ. Кроме того, суд наложил на Филата штраф в размере около 3 700 долларов, постановил конфисковать у него часть имущества и лишил права занимать руководящие должности в течение 5 лет.

14 человек – 3 женщины и 11 мужчин – были помилованы президентом Украины, сообщают в пресс-службе Петра Порошенко. Из них от дальнейшего отбывания наказания освобождены 6 человек. Остальным сроки отбывания наказания были сокращены.

15 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения принимают участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщают в Министерстве обороны.

20 лет прошло с момента принятия Верховной Радой в ночь с 27 на 28 июня 1996 года Конституции Украины. На пятый год после провозглашения независимости Украины депутаты приняли Основной закон 315 голосами.

20 школьников, пропавших в пещерах национального парка Брекон-Биконс в Южном Уэльсе, были найдены невредимыми, сообщают иностранные СМИ. На всякий случай заблудившихся детей доставили в больницу.

22 украинских военнослужащих, которые получили ранения в зоне проведения АТО, проходят лечение за границей, сообщают в Минобороны.

28 человек погибли в результате нападения на кафе в столице Бангладеш Дакке, сообщают иностранные СМИ. Шестеро из убитых – вооруженные боевики, взявшие посетителей кафе в заложники.

46% украинцев доверяют полиции, заявила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. По ее словам, ранее доверие к милиции составляло 5-7%.

51 пострадавший от кишечной инфекции остается в медицинских учреждениях Измаила Одесской области, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Всего с момента вспышки заболевания в больницы обратилось 769 человек.

65 кустов растений конопли, пакеты с семенами различных селекционных сортов конопли и 3,5 кг марихуаны, стоимость которой по ценам «черного рынка» составляет около 200 000 гривен, были изъяты у задержанного в Черкассах мужчины, сообщают в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области.

70% переселенцев в Украине снимают жилье и жалуются на его высокую стоимость, сообщают в представительстве Международной организации по миграции (МОМ) в Украине со ссылкой на проведенное исследование. 40% опрошенных внутренне перемещенных лиц свидетельствуют, что им приходится экономить даже на питании.

167,57 долларов за тысячу кубометров газа составит цена «голубого» топлива, который российский «Газпром» поставит в Украину в третьем квартале 2016 года, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, Украина в третьем квартале готова закупить у «Газпрома» 3 000 000 000 кубометров газа.

172 человека погибли, 196 получили ранения в результате теракта в столице Ирака Багдаде, сообщают иностранные СМИ.

600 украинских военнослужащих, которые живут на кораблях, будут обеспечены жильем, пообещал президент Украины Петр Порошенко. Для этого в Одессе до конца 2016 года построят два общежития для военных моряков.

1 800 военнослужащих из 14 стран мира примут участие в украинско-американских военных учениях Rapid Trident-2016, которые начались на территории Яворивского полигона во Львовской области, сообщают украинские СМИ. С украинскими военными опытом будут делиться коллеги преимущественно из стран-членов НАТО.

112 000 французских полицейских стали жертвами халатности одного из сотрудников полиции, случайно опубликовавшего персональные данные правоохранителей в Интернете, сообщают иностранные СМИ.

200 000 рублей штрафа заплатит россиянин, приговоренный к такой мере наказания российским судом за репост материала о совместном с Третьим Рейхом участии СССР в оккупации Польши в 1939 году, сообщают российские СМИ.

1 788 527 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма находятся на учете структурных подразделений социальной защиты, сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

2 800 000 человек страдают от засухи в Гватемале, 900 000 подвержены риску недоедания и нуждаются в немедленной помощи, отмечают в представительстве продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций в Гватемале, сообщают иностранные СМИ.

6 500 000 человек ежегодно погибают от заболеваний, связанных с последствиями загрязнения воздуха, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), сообщают иностранные СМИ.

25 000 000 долларов будет стоить Одессе мусороперерабатывающий завод, договоренность о строительстве которого, по информации Одесского городского совета, достигнута в рамках международного бизнес-форума, проведенного в Южной пальмире.

973 800 000 квадратных метров общей площади составил объем жилищного фонда Украины, сообщают в Государственной службе статистики. С 1 января 2015 года по 1 января 2016 года объем жилищного фонда Украины вырос на 1%.

1 800 000 000 гривен составляет задолженность по выплате заработной платы в Украине, сообщают в Государственной службе статистики Украины. Данные приводятся без учета оккупированного Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.