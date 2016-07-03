Порошенко: Почти 600 военнослужащих, которые живут на кораблях, будут обеспечены жильем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Одессе во время брифинга, который прошел в рамках празднования Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Глава государства отметил, что «есть несколько приоритетных задач», первое из которых - в Одессе обеспечить жильем военнослужащих, особенно тех, кто сохранил верность присяге и вышел из оккупированного Крыма. В частности, планируется две большие здания переоборудовать под общежития.

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«В ближайшее время, я думаю, что это решение будет проведено через Кабинет министров Украины и возле порта будет переоборудована два дома, которые сейчас принадлежат Мініфрастуктури, для того чтобы в кратчайшие сроки обустроить там общежития. Министр обороны получил от меня соответствующий приказ. Деньги на модернизацию зданий найдено... И я ставлю задачу, чтобы до конца года этот комплекс работ был завершен», - заявил Порошенко.

По словам главы государства, на сегодняшний день почти 600 военнослужащих живут на кораблях. Жилье в указанных общежитиях, как подчеркнул Порошенко, должны получить большинство таких моряков.

«Переселить их в общежитий на берегу», - подчеркнул президент, добавив, что дал соответствующее распоряжение министру обороны Степану Полтораку.