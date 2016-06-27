На Полтавщине 9 человек избили мужчину за участие в АТО - волонтер

Об этом сообщила жительница города, военный волонтер Ксения Быкова на своей странице в Facebook.

"Этой ночью в Горишних Плавнях зверски избили АТОшника. Били его руками и ногами девять нелюдей: пять самок и четыре самца. Потом стали душить", - написала она.

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По словам Быковой, пострадавшего зовут Дмитрий, и он не курит, не употребляет алкоголь, а воевал в районе донецкого аэропорта в составе 93-й бригады ВСУ.

"Били его именно за то, что он АТОшник. Мусора, повторяю - мусора, не хотели принимать заявление. Три волшебные буквы привели их в чувства - СБУ. Потом не хотели делать экспертизу, помогло слово - пресса, потом не хотели класть в больницу, помог звонок главврачу. До названия Горишни Плавни нам еще нужно дорасти. Пока что мы мухосранск", - заявила она.

Волонтер подчеркнула, что это уже второй подобный случай в области.

"Должна быть статья с хорошим сроком за бытовой сепаратизм", - подытожила она.