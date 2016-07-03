Савченко заявила, что никогда не встречалась с "серым кардиналом" украинской политики Медведчуком

Об этом сказала в эфире ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" с Натальей Влащенко на канале «112», отвечая на вопрос относительно ее оценки действий Медведчука во время нынешней войны в Украине.

Она отметила: «Чтобы его почувствовать, мне надо его хотя бы увидеть, поговорить. Посмотреть человеку в глаза, сказать два-три слова».

Читайте такжеСавченко заявила, что готова возглавить Минобороны

При этом заверила, что ни разу его не видела. «Я даже не видела его по телевизору, в Интернете, потому что я не смотрю эти вот новости», - сказала Савченко. При этом не исключила, что может в детстве где-то и видела по телевизору, но уже не помнит.

Савченко отметила, что слышала о нем как о «сером кардинале», не понятно на чьей стороне работающем. При этом отметила, что не может давать оценки человеку, которого не видела и не знает, а «пересплетничивать сплетни я не могу».

Ранее журналисты показали имения Виктора Медведчука, неоднозначного персонажа в украинской политике, участника Трехсторонней контактной группы и кума президента РФ Владимира Путина.