Гройсман - Штайнмайеру: оружием бряцает Россия, а не НАТО

По словам Гройсмана, "этим занимается Россия, и как раз у границ стран-членов НАТО", передает DW.

В опубликованном интервью украинского премьера газетам медиагруппы Funke политик отметил, что на российскую угрозу нельзя закрывать глаза, иначе она станет еще больше.

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В связи с этим Киев настаивает на скорейшем вступлении в НАТО. "Дверь в НАТО должна остаться открытой для Украины", - заявил, в частности глава украинского правительства. Он подчеркнул, что страна начала выполнять реформы, направленные на модернизацию армии.

Гройсман выразил надежду, что на саммите НАТО с 8 по 10 июля в Варшаве будет выработана "ясная стратегия в отношении Украины". По его данным, население его страны поддерживает вступление в Североатлантический альянс.