МИД Австралии: Brexit может ослабить влияние ЕС на ситуацию в Украине

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, передает Европейская правда по информации News.

По ее словам, Австралия обеспокоена тем, что ослабленный ЕС не будет иметь никакого влияния на решение ситуаций на Ближнем Востоке и в Украине.

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Одновременно Бишоп также подчеркнула, что Австралия ведет переговоры с ЕС о возможных условиях соглашения о свободной торговле, но может начать переговоры с Великобританией относительно двустороннего соглашения.

"Есть стратегические интересы, и мы будем продолжать очень тесно сотрудничать с Европейским Союзом и с Великобританией для обеспечения нашей национальной безопасности", - сказала она.