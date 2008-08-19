Президенты Литвы и Польши просят НАТО предоставить Грузии и Украине ПДЧ

Президенты Литвы Валдас АДАМКУС и Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ призвали руководство членов НАТО как можно скорее предоставить Грузии и Украине План действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Как передает ИТАР-ТАССсо ссылкой на пресс-службу главы балтийской республики, лидеры двух стран провозгласили совместную декларацию такого содержания

"Учитывая декларацию, принятую НАТО в Бухаресте (на саммите блока в верхах в апреле этого года), в которой однозначно подчеркивается, что Грузия и Украина станут членами НАТО, мы обращаемся к руководителям государств НАТО с просьбой указать министрам иностранных дел своих стран изыскать возможность как можно скорее обсудить возможность предоставить Грузии и Украине План действий по членству в НАТО", - заявляют В.АДАМКУС и Л.КАЧИНЬСКИЙ.

По мнению президентов, предоставление Грузии ПДЧ в НАТО является "единственным средством для стабилизации ситуации в регионе и обеспечения безопасности мирных жителей".