Заместитель Балоги подал заявление об отставке - СМИ

Заместитель главы Секретариата Президента Украины (СП) Александр ЧАЛЫЙ подал заявление об отставке.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» (№143 от 18 августа) со ссылкой на источники в Секретариате Президента.

Сейчас А.ЧАЛЫЙ находится в отпуске, но, как утверждают источники газеты в СП, вопрос его ухода теперь дело времени. А. ЧАЛЫЙ вряд ли вернется в Министерство иностранных дел, так как сам ранее говорил, что "не является карьерным дипломатом".

В пятницу, 15 августа, на сайте Президента украины Появилось заявление руководителя Главной службы внешней политики СП Игоря ДОЛГОВА, в котором он раскритиковал МИД РФ за "недружественные высказывания" в отношении Украины. Речь идет о реакции Москвы на подписание Президентом Виктором ЮЩЕНКО указов, которыми он ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о правилах перемещения Черноморского флота Российской Федерации по территории Украины.

Примечательно, отмечает газета, что до сегодняшнего дня руководители главных служб СП не выступали официальными комментаторами позиций президента по важным вопросам. Источники «Коммерсанта» утверждают, что заявление В.ДОЛГОВА – не случайность. Оно связано с готовящейся отставкой А.ЧАЛОГО, курирующего с сентября 2006 года в СП внешнеполитическое направление. В данный момент указ о его отставке еще не подписан, так как А.ЧАЛЫЙ формально находится в отпуске.

В СП информацию об отставке А.ЧАЛОГО не подтвердили, но и не опровергли.

«Могу только сказать, что Александр ЧАЛЫЙ находится в отпуске. Он сейчас за пределами Киева, так что переадресовать ему ваш вопрос нет возможности», – заявила глава службы информационной политики СП Лариса МУДРАК.

В то же время один из представителей руководства СП, пожелавший остаться неназванным, подтвердил сведения об отставке А.ЧАЛОГО. "Александр Александрович сам написал заявление об отставке. Насколько мне известно, Президент еще не подписал его и не беседовал с ним по этому вопросу, так что теоретически все еще может измениться",– сказал собеседник издания.

Впрочем, другие источники «Коммерсанта» утверждают, что А.ЧАЛЫЙ принял решение об уходе именно под давлением руководства Секретариата Президента.

«Вопрос решен окончательно, – уверенно заявил один из собеседников газеты в СП. – ЧАЛОГО вынудили уйти в отставку, предварительно отобрав большинство полномочий. Сначала в Секретариате появился СОКОЛОВСКИЙ, потом ГОНЧАРУК (уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ и заместитель главы СП Андрей ГОНЧАРУК), на которых замкнули ключевые вопросы внешней политики. В итоге А.ЧАЛОГО отстранили даже от подготовки саммита Украина–ЕС, который состоится 9 сентября во Франции».

Получить комментарий самого А.ЧАЛОГО «Коммерсанту» не удалось – на телефонные звонки и SMS он не отвечал.

Представители МИДа и зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, подтвердили то, что вопрос отставки заместителя главы СП в дипкорпусе начали обсуждать давно. "Мы ожидали отставки Александра ЧАЛОГО еще в мае", – сообщил источник газеты в посольстве одного из европейских государств.

По информации «Коммерсанта», одной из причин разногласий между А.ЧАЛЫМ и руководством СП является тот факт, что его супруга Инна НОВАК баллотировалась на выборах в мае по спискам БЮТ и сейчас является депутатом Киевсовета. Во время избирательной кампании А.ЧАЛЫЙ уже подавал заявление об уходе из СП, но тогда было достигнуто соглашение и он остался.

Между тем, дипломаты отмечают, что одной из причин давления на заместителя главы СП стало недовольство Президента В.ЮЩЕНКО его работой. В числе неудач называется подготовка к саммиту НАТО в Бухаресте, на котором Украина не получила План действий относительно членства в Альянсе, пишет «Коммерсант».