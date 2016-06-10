Парубий: Стратегическое направление для Украины - это вступление в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Рада", отвечая на вопрос о проведении на следующей неделе в парламенте заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Парубий отметил, что планирует принять участие в этом мероприятии и выступить на нем, ведь "стратегическое направление для Украины - это вступление в НАТО, и чем быстрее мы сможем этот путь пройти, тем лучше для безопасности каждого из наших граждан".

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"На парламентской Ассамблее Украина-НАТО будет ключевой вопрос - это вопрос реформ сектора безопасности", - сказал спикер.

Он высказал мнение, что пройден "серьезный путь" реформирования украинской армии. "Я могу ответственно говорить, что сегодня армия совсем другая от той, которая была в начале 2014 года", - сказал Парубий и добавил, что есть "амбициозная цель" - до 2020 года вывести украинскую армию к стандартам НАТО.