Третьяков считает, что последние события снимут дискуссию вокруг НАТО

Народный депутат Украины Александр Третьяков (фракция Блока НУ-НС) считает, что последние события в Южной Осетии и Абхазии должны окончательно снять внутриполитическую дискуссию вокруг вопроса присоединения Украины к НАТО, а стремиться как можно скорее получить ПДЧ и впоследствии стать членом Альянса. Такое мнение депутат высказал журналистам, комментируя эскалацию конфликта на Кавказе, сообщает Главред со ссылкой на пресс-службу Третьякова.

По словам депутата, «события последних дней доказали неуравновешенность российской стороны, а также неготовность гарантировать проведение миротворческой миссии на вверенной ей Организацией Объединенных наций территории». «Сегодня Россия практически ставит под сомнение независимость, целостность и суверенитет Грузии, что противоречит уставу ООН», - отмечает Третьяков.

«Нет гарантий, что завтра «горячие головы» в Москве не инициируют подобные действия и на нашей территории, о чем предупреждает большинство авторитетных экспертов. Поэтому сегодняшняя задача всех проукраинских партий и движений - поддержать стремление Президента Ющенко через сближение, а затем и вступление в НАТО, обеспечить безопасность и территориальную целостность Украины», - подчеркивает народный депутат.