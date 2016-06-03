Дата возвращения Савченко переносилась пять раз - Порошенко
16:26, 03 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что некоторые политики, которые не были задействованы в процессе освобождения Надежды Савченко, препятствовали ее возвращению на родину.
Некоторые незадействованные в процессе освобождения Савченко политики препятствовали ее возвращению / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.
"Было много деталей, о которых нельзя было говорить до освобождения. Любая утечка информации, которой, к счастью, не происходило, любые фантазии отдельных политиков или чиновников, которые, к сожалению, происходили, в том числе и тех, которые никак не были задействованы в процессе освобождения, переносили время, срок освобождения, и существенно препятствовали процессу... Пять раз переносилась дата возвращения Надежды, когда все уже было согласовано", - подчеркнул Порошенко.
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