Дата возвращения Савченко переносилась пять раз - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

"Было много деталей, о которых нельзя было говорить до освобождения. Любая утечка информации, которой, к счастью, не происходило, любые фантазии отдельных политиков или чиновников, которые, к сожалению, происходили, в том числе и тех, которые никак не были задействованы в процессе освобождения, переносили время, срок освобождения, и существенно препятствовали процессу... Пять раз переносилась дата возвращения Надежды, когда все уже было согласовано", - подчеркнул Порошенко.