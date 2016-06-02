Украина должна выполнить "домашнее задание" - замгенпрокурора

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

Однако, по словам заместителя генпрокурора, "нам не верит Брюссель". Ведь в каждой стране есть особенности законодательства и процедуры. Поэтому Запад хочет, что Украина разговаривали с ним "на понятном языке".

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"Европейским союзом и США сделаны первоочередные шаги, например, заморозка активов, но этого, увы, маловато. Наша государство должно выполнить "домашнее задание". Мы должны выполнить определенные основания, чтобы продлить арест для возвращения активов", - отметил прокурор.

Он отметил, что следует поработать с украинским законодательством, например, механизмом объявления тендера, чтобы его могла выиграть мировая фирма.

Также следует проанализировать, что было сделано в этой сфере, чтобы разобраться, "в какой плоскости мы находимся".