Украина должна выполнить "домашнее задание" - замгенпрокурора
Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин подчеркнул, что без международной поддержки не обойтись.
Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.
Однако, по словам заместителя генпрокурора, "нам не верит Брюссель". Ведь в каждой стране есть особенности законодательства и процедуры. Поэтому Запад хочет, что Украина разговаривали с ним "на понятном языке".
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"Европейским союзом и США сделаны первоочередные шаги, например, заморозка активов, но этого, увы, маловато. Наша государство должно выполнить "домашнее задание". Мы должны выполнить определенные основания, чтобы продлить арест для возвращения активов", - отметил прокурор.
Он отметил, что следует поработать с украинским законодательством, например, механизмом объявления тендера, чтобы его могла выиграть мировая фирма.
Также следует проанализировать, что было сделано в этой сфере, чтобы разобраться, "в какой плоскости мы находимся".