В "Народном фронте" считают, что Ефремов должен сидеть в тюрьме

Народный депутат Сергей Высоцкий заявил, что Ландик должен безотлагательно передать соответствующие документы и факты в Генеральную прокуратуру Украины для открытия уголовного производства.

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"Если Владимир Ландик имеет достоверные факты о таких действиях Ефремова, он должен обязательно передать их в Генеральную прокуратуру. Я лично, как народный депутат, готов передать эти материалы Генеральному прокурору, если господин Ландик не может в него попасть, в чем я совсем не уверен", - заявил Высоцкий.

"Ефремов должен сидеть - вот наша позиция! Все доказательства говорят о том, что именно он был одним из организаторов "русской весны" в Луганске, что именно его люди руководили этим процессом, что именно на базе его сети, в частности политической, строились первые "очаги" так называемой "ЛНВ". Эти люди должны сидеть, а не гулять по Киеву и спокойно есть шашлыки", - подчеркнул Высоцкий.