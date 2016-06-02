Савченко прокомментировала сообщения о ее возможном участии в переговорах в Минске

Пошли высказывания, что я поеду в Минск, рассказала она в интервью газете "День".

"Но Минскими договоренностями занимаются государственные аппараты лидеров четырех стран. Пока что я не в аппарате Президента Украины", - заявила депутат.

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Кроме того, Савченко заверила, что если ей скажут, она готова туда ехать, чтобы посмотреть, как они происходят, если будет возможность, эффективно на что-то повлиять.

"Но пока не было ни одного официального предложения, поэтому я не хочу раздувать эти "фейки" и тратить на это время", - подытожила народный депутат.

Напомним, 1 июня журналист Валерий Калиновский в эфире одного из украинских каналов заявил, что в тот день ожидается приезд в Минск народного депутата Надежды Савченко.