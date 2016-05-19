В НАТО заверили, что тема Украины остается главной на повестке дня
16:43, 19 мая 2016Политика
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Состоялась встреча начальника генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скаппаротти.
Муженко встретился с главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Во время встречи стороны обсудили безопасную ситуацию на евроатлантическом пространстве в целом и в Украине в частности, а также приоритетные направления сотрудничества между Украиной и НАТО в военной сфере.
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Новоназначенный Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе заверил в своей поддержке Украины и пообещал оказать содействие на пути реформирования вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.
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