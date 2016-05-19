В НАТО заверили, что тема Украины остается главной на повестке дня

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Во время встречи стороны обсудили безопасную ситуацию на евроатлантическом пространстве в целом и в Украине в частности, а также приоритетные направления сотрудничества между Украиной и НАТО в военной сфере.

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