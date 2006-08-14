Янукович знает, почему ”помаранчевые” министры не пришли на Кабмин
14:41, 14 августа 2006Политика
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Премьер рассказал журналистам
Министр внутренних дел Юрий Луценко, министр иностранных дел Борис Тарасюк и министр обороны Анатолий Гриценко ушли в отпуск. Об этом сообщил на пресс- конференции премьер министр Виктор Янукович, отвечая на вопрос, почему на заседании Кабинета Министров в понедельник отсутствовали министры от блока «Наша Украина».
Также Янукович сообщил, что отсутствие на заседании Кабмина министра юстиции Романа Зварыча объясняется его командировкой.
Обком со ссылкой на Украинские новости
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