Янукович знает, почему ”помаранчевые” министры не пришли на Кабмин

Министр внутренних дел Юрий Луценко, министр иностранных дел Борис Тарасюк и министр обороны Анатолий Гриценко ушли в отпуск. Об этом сообщил на пресс- конференции премьер министр Виктор Янукович, отвечая на вопрос, почему на заседании Кабинета Министров в понедельник отсутствовали министры от блока «Наша Украина».

Также Янукович сообщил, что отсутствие на заседании Кабмина министра юстиции Романа Зварыча объясняется его командировкой.

Обком со ссылкой на Украинские новости