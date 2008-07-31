Яценюк прогнозирует чрезвычайно жаркую политическую осень

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что осенью, во время следующей сессии одним из первых вопросов парламент будет рассматривать проект закона о государственном бюджете Украины на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после закрытия внеочередной сессии ВР.

Спикер отметил, что сначала необходимо рассмотреть основные направления бюджетной политики на 2009 год.

«Таким образом, я надеюсь, что в сентябре это будет одним из первых вопросов. Но я пророчу чрезвычайно жаркую политическую осень. Намного жарче, чем была весна», - сказал А.ЯЦЕНЮК.