"Из области фантастики": Эксперт считает маловероятным размещение полицейской миссии на Донбассе
Председатель правления Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук считает, что для размещения международной полицейской миссии для поддержания мира на Донбассе необходимо минимум 40 тысяч миротворцев, а потому такая перспектива маловероятна.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время заседания Дипломатического клуба на тему: «Выведет ли «Нормандская четверка» Украину из Минского тупика? Международное миротворчество и конфликт на востоке Украины: точки соприкосновения».
Эксперт сообщил, что в мире в настоящее время действует 16 миссий ООН - гражданских и военных, в которые вовлечено около 120 тысяч миротворцев.
“Мы попытались посчитать, сколько необходимо миротворцев в случае конфликта на Донбассе. У нас вышла цифра 40 тысяч. Если к этому добавить, что еще остается угроза со стороны Крыма, и в идеале (нужно) также наличие миротворцев на границе с оккупированным Крымом, то тогда мы действительно выходим до 50 тысяч миротворцев”, - заявил Филипчук.
При этом, по словам эксперта, если учитывать, что бюджет ООН на миротворческие операции составляет 8 млрд долларов, то “представить, что сейчас кто-то выделит в год 2-3 млрд долларов на содержание миротворцев (в Украине), - это такая же сфера фантастики или большая сфера фантастики, чем операция по принуждению России к миру”.
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По словам Филипчука, это же касается и возможности размещения в Украине полицейской миссии ОБСЕ.
Говоря о возможности переформатирования Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию гражданского сектора безопасности Украины в вооруженную миссию, которая сможет исполнять миротворческую роль на Донбассе, эксперт высказал мнение, что это также невозможно. По его убеждению, Консультативная миссия может только помочь украинским правоохранительным органам после восстановления суверенитета и мира на территориях Донецкой и Луганской областей.
При этом Филипчук отметил, что для внедрения процедуры по размещению международного контингента для проведения операции по поддержанию мира на Донбассе нужно минимум год-полтора, при условии, если произойдет деэскалация конфликта и будет согласие всех враждующих сторон на размещение такой миссии.
Таким образом, по его убеждению, в 2016 году можно не ожидать развертывания в Украине контингента по поддержанию мира.
В свою очередь эксперт МЦПИ Евгений Ярошенко заметил, что Евросоюз имеет две операции по поддержанию мира - на Балканах и в Африке. Он добавил, что для ЕС Балканы всегда являются приоритетным регионом для поддержания безопасности, а Россия там имеет меньшие интересы, чем в Украине.
“Фактически, в 1990-х годах Москва и Брюссель поделили сферы ответственности. Поэтому говорить о возможности военной миссии ЕС в Украине невозможно”, - отметил Ярошенко.
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В связи с этим он добавил, что в Евросоюзе не будут рисковать жизнью своих миротворцев в условиях миграционного и финансового кризиса.
Как сообщал УНИАН, в апреле президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.