"Из области фантастики": Эксперт считает маловероятным размещение полицейской миссии на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время заседания Дипломатического клуба на тему: «Выведет ли «Нормандская четверка» Украину из Минского тупика? Международное миротворчество и конфликт на востоке Украины: точки соприкосновения».

Эксперт сообщил, что в мире в настоящее время действует 16 миссий ООН - гражданских и военных, в которые вовлечено около 120 тысяч миротворцев.

“Мы попытались посчитать, сколько необходимо миротворцев в случае конфликта на Донбассе. У нас вышла цифра 40 тысяч. Если к этому добавить, что еще остается угроза со стороны Крыма, и в идеале (нужно) также наличие миротворцев на границе с оккупированным Крымом, то тогда мы действительно выходим до 50 тысяч миротворцев”, - заявил Филипчук.

При этом, по словам эксперта, если учитывать, что бюджет ООН на миротворческие операции составляет 8 млрд долларов, то “представить, что сейчас кто-то выделит в год 2-3 млрд долларов на содержание миротворцев (в Украине), - это такая же сфера фантастики или большая сфера фантастики, чем операция по принуждению России к миру”.

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По словам Филипчука, это же касается и возможности размещения в Украине полицейской миссии ОБСЕ.

Говоря о возможности переформатирования Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию гражданского сектора безопасности Украины в вооруженную миссию, которая сможет исполнять миротворческую роль на Донбассе, эксперт высказал мнение, что это также невозможно. По его убеждению, Консультативная миссия может только помочь украинским правоохранительным органам после восстановления суверенитета и мира на территориях Донецкой и Луганской областей.

При этом Филипчук отметил, что для внедрения процедуры по размещению международного контингента для проведения операции по поддержанию мира на Донбассе нужно минимум год-полтора, при условии, если произойдет деэскалация конфликта и будет согласие всех враждующих сторон на размещение такой миссии.

Таким образом, по его убеждению, в 2016 году можно не ожидать развертывания в Украине контингента по поддержанию мира.

В свою очередь эксперт МЦПИ Евгений Ярошенко заметил, что Евросоюз имеет две операции по поддержанию мира - на Балканах и в Африке. Он добавил, что для ЕС Балканы всегда являются приоритетным регионом для поддержания безопасности, а Россия там имеет меньшие интересы, чем в Украине.

“Фактически, в 1990-х годах Москва и Брюссель поделили сферы ответственности. Поэтому говорить о возможности военной миссии ЕС в Украине невозможно”, - отметил Ярошенко.

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В связи с этим он добавил, что в Евросоюзе не будут рисковать жизнью своих миротворцев в условиях миграционного и финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, в апреле президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.