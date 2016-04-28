Во Франции три партии пытаются протащить решение о снятии санкций с РФ - посольство Украины

Посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook прокомментировало голосование в Нижней палате парламента Франции за соответствующую резолюцию.

"Причудливое политическое единство в Национальной ассамблее Франции - Национальный Фронт, Республиканцы и Левые радикалы - продвигает снятие санкций против России", - в частности отметили в посольстве.

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Перед этим на официальной странице Национальной ассамблеи в Twitter появилось сообщение о результате голосования по резолюции по отмене санкций против России: из 101 депутата, принявших участие в голосовании, "за" проголосовали 55, "против" - 44, "воздержались" - 2.

В то же время, как пишет "Европейская правда", проект резолюции на голосование предложил депутат Тьерри Мариани, который является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог". В июле 2015 года он во главе делегации французских парламентариев посетил аннексированный Россией Крым.

Резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает власть к конкретным действиям.