Туск обещает "всестороннюю поддержку" Евросоюза в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС

Как отмечается в сообщении, президент Европейского Совета подтвердил солидарность Евросоюза с Украиной и готовность оказывать всестороннюю поддержку нашему государству в вопросе преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. «ЕС остается основным донором для преодоления последствий трагедии, вывода из эксплуатации атомной станции и восстановления окружающей природной среды», - подчеркнул Туск.

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Глава государства поблагодарил президента Европейского Совета за дополнительный взнос Европейского Союза в размере около 20 млн евро в фонд Счета ядерной безопасности для завершения строительства хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). «Украина глубоко благодарна за постоянную, многолетнюю помощь ЕС в размере около 730 млн евро на реализацию проектов по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы», - подчеркнул Порошенко.

Президент осудил запрет Меджлиса крымскотатарского народа, назвав его преступным решением, на которое должен отреагировать весь цивилизованный мир.

Порошенко и Туск также обсудили временные рамки введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, а также подготовку мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшую перспективу, подчеркивается в сообщении.