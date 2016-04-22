Порошенко вывел Яценюка и Шокина из состава СНБО

Об этом говорится в соответствующем указе президента №166/2016, размещенном на сайте главы государства.

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«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Парубия Андрея Владимировича – председателя Верховной Рады Украины (по согласию); утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Гройсмана Владимира Борисовича – премьер-министра Украины», - говорится в документе.

Вместе с тем президент вывел из состава СНБО экс-премьер-министра Арсения Яценюка и экс-генпрокурора Виктора Шокина. Указ вступает в силу со дня его опубликования.