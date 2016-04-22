ВР сегодня рассмотрит экологические законопроекты и проведет Час вопросов к правительству (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, планируется рассмотреть законопроекты по оценке воздействия на окружающую среду и о мерах, направленных на содействие развитию природно-заповедного фонда Украины.

Читайте такжеВ ООН 165 стран подпишут Парижское соглашение, которое сменит Киотский протокол

Также предполагается принять решение по законопроекту об изменениях в закон "Об Общественном телевидении и радиовещании" (относительно порядка присоединения ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм"), которые обсуждались вчера.