ВР сегодня рассмотрит экологические законопроекты и проведет Час вопросов к правительству (прямая трансляция)
10:24, 22 апреля 2016Политика
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Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть ряд экологических законопроектов и провести Час вопросов к правительству.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, планируется рассмотреть законопроекты по оценке воздействия на окружающую среду и о мерах, направленных на содействие развитию природно-заповедного фонда Украины.
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Также предполагается принять решение по законопроекту об изменениях в закон "Об Общественном телевидении и радиовещании" (относительно порядка присоединения ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм"), которые обсуждались вчера.
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