В НАТО похвалили Украину за реформу ВСУ: "Проведенная работа впечатляет"

Как сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства, стороны обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и перспективы ее развития.

«Визит руководителя Военного комитета НАТО в Украину является свидетельством неизменной поддержки Альянсом наших реформ в оборонной сфере», - цитирует Муженко пресс-служба.

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«Темой для обсуждения стала реформа Вооруженных Сил Украины в контексте развития оперативных способностей, подготовки войск с учетом опыта АТО и перехода на стандарты НАТО. В последнем, по словам начальника Генерального штаба, Украина рассчитывает на помощь Альянса», - говорится в сообщении.

Оценивая масштабы проведенных мероприятий реформирования, руководитель Военного комитета НАТО отметил, что доволен увиденным.

«Вы добились значительных результатов. Проведенная работа впечатляет, особенно если принять во внимание то, что на востоке Украины продолжаются боевые действия», - подчеркнул Павел.