Ющенко предложил внести в парламент третий бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает внести на рассмотрение парламента третий законопроект об изменениях в госбюджет-2008, если внесенные ранее правительством и главой государства законопроекты не находят поддержки депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на расширенной пресс-конференции, посвященной итогам внутренней и внешней политики страны за первое полугодие.

«Страна не может жить без бюджета. Мы не можем позволить себе роскошь - 6 месяцев в условиях наибольшей в Европе инфляции не принимать бюджет. Поэтому я настаиваю, что Бюджетный комитет должен рассмотреть те законопроекты, которые находятся на рассмотрении в парламенте. Надо сформировать что-то новое третье? Пожалуйста, сформируйте новое третье, найдите политическую поддержку в большинстве, вне большинства, найдите консолидацию, примите бюджет и дайте на благо национальной экономики эти 30 миллиардов гривень (дополнительных поступлений - УНИАН) направить на рациональное использование», - заявил В.ЮЩЕНКО, и призвал депутатов все же принять изменения в бюджет на очередной или внеочередной сессии.

Как сообщал УНИАН, 11 июля, в последний день работы второй сессии Верховной Рады 6-го созыва, ВР отказалась принять в первом чтении как проект изменений в государственный бюджет-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект.

"За" принятие президентского законопроекта проголосовали 58 народных депутатов из 243, зарегистрированных в зале, "за" правительственный - 216 народных депутатов из 249.