Ющенко уверен, что Тимошенко будет баллотироваться в Президенты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО будет баллотироваться на пост Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли, по его личному мнению, Ю.ТИМОШЕНКО баллотироваться на пост Президента, несмотря на все заверения, что она, в случае комфортных условий работы в правительстве, может поддержать его кандидатуру, В.ЮЩЕНКО сказал: "Убежден - да".