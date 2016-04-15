Кабинет "нелюбих друзів"

Вы будете смеятся, но они снова сделали это. Группа лиц, управляющих Украиной путем контроля за финансовыми и медийными ресурсами, вновь сформировала Кабинет министров из удобных для себя людей. Не самых мудрых, эффективных и нужных стране, а имеющих основания для личной преданности своим патронам.

В очередной раз политики оказались недостойны доверия общества. Никто из них не захотел пожертвовать своими интересами ради страны. Герои пока не появились.

На этот раз известным предметом садового инвентаря по собственному лбу заехал президент и лидер крупнейшей фракции Рады Петр Порошенко. Посодействовали ему экс-премьер и лидер второй по численности парламентской фракции Арсений Яценюк и экс-спикер парламента и четырнадцатый в новейшей истории страны премьер-министр Владимир Гройсман. Нет сомнения, что от этой экзекуции в стратегической перспективе пострадает и сам инвентарь. Садовый. Ибо, кому в хозяйстве нужны грабли, которые не убирают мусор?

Каждого из этой компании вела своя логика политических интриг. И каждый будет со временем оправдывать свои действия. Это, можно не сомневаться, будут делать и лидеры других представленных в парламенте политических сил, также имевшие возможность изменить ход украинской истории, но не сумевшие выйти из скорлупы эгоизма и ограниченности.

Для всех этих людей произошедшее оказалось приемлемым вариантом, но для находящейся в состоянии войны с коварным врагом страны – это плохо. Как по причине несостоявшегося общественного диалога о принципах формирования власти, так и из-за разочарования нелепым, абсурдным процессом формирования Кабинета Владимира Гройсмана и больших сомнений в его эффективности.

Процесс формирования нового правительства, согласитесь, дает слабую надежду на здравый смысл нанятых нами на работу государственных менеджеров

Находящиеся второй год в окопах люди, да и другие наши сограждане должны ощущать мудрость тех, кто управляет Украиной и ведет в бой или на другие свершения. Процесс формирования нового правительства, согласитесь, дает слабую надежду на здравый смысл нанятых нами на работу государственных менеджеров.

Запрос гражданского общества на формирование правительства реформ был отклонен. Оно хотело Кабинет министров, составленный из лучших в стране профессионалов, способный начать реальную борьбу с коррупцией и ограничить политическое влияние на работу госсектора. Общество видело в правительстве профессионалов, которые снизят влияние олигархов на принятие политических и экономических решений и заставят самых богатых граждан не прятаться по офшорам и платить налоги, а всех вместе отучить давать взятки.

Президент и основные парламентские силы, включая объявившие о своей оппозиционности – «Самопомичь», «Батькивщина», «Радикальной партии», сделали вид, что оглохли. Все они имели возможность создать dream team лучших менеджеров страны, но с поставленным заданием не справились.

В ответ две политические силы Порошенко и Яценюка предложили Кабинет "нелюбих друзів", составленный кулуарно в кабинетах администрации президента из случайных людей, выбранных по непонятно каким критериям и по ошибочному квотному принципу

В ответ две политические силы Порошенко и Яценюка предложили Кабинет «нелюбих друзів», составленный кулуарно в кабинетах администрации президента из случайных людей, выбранных по непонятно каким критериям и по ошибочному квотному принципу. Подозреваю, что часть министров получили портфели лишь потому, что оказались в нужный момент под рукой.

Произведенное на наших глазах тасование и перетасование лиц в правительственной колоде может говорить лишь о фундаментальных изъянах в кадровой политике государства и в конструкции власти.

И дело здесь не только в менеджерских способностях тех или иных министров, часть из которых, кстати, достается Гройсману по наследству от предшественника. Хотя и это есть: бывший глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус сильнее во многих отношениях приходящего на смену Степана Кубива, а экс-глава Минфина Наталия Яресько представляется игроком высшей лиги в сравнении выходцем из президентского офиса Александром Данилюком. Вообще, трудно представить, как новый министр финансов будет отстаивать позиции страны в диалоге с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард или другими финансовыми гуру Запада.

Людям системы не по силам изменить систему. Да, они и не возьмутся за эту работу

Людям системы не по силам изменить систему. Да, они и не возьмутся за эту работу.

Министры должны иметь смелость говорить «нет» во всех случаях, когда эти команды даются вне законодательно установленных линий подчинения. Министры должны говорить «нет» всем просьбам и командам, которые диктуются популизмом или работают против построения новой страны. Кто возьмет смелость утверждать, что новой правительственной команде по силам эта задача?

Причина непопадания нового правительства в общественный запрос пост-майданной Украины как в отсутствии постановки четкого профессионального задания по реформе вверенной отрасли перед каждым министром, так и в неспособности трех основных ветвей украинской власти – президента, правительство и парламент - вести командную игру.

Активная часть украинского общества также не понимает, почему продолжает процветать пришедшая к нам из времен Кучмы, Ющенко и Януковича практика формирования исполнительной власти за закрытыми дверьми президентского кабинета. Ветер реформ уже привел к выбору руководителей государственных компаний на конкурсах, призванных обеспечить победу лучших из лучших. Однако, этот ветер пока не ощущается на политическом Олимпе, обитатели которого зубами вцепились в свое исключительное право назначать стране ведущих управленцев «методом тыка», без установленных критериев отбора. Поэтому эти менеджеры проявляют лояльность к вручившим им портфели и могут плевать на требования остальной части соотечественников.

Новое правительство Гройсмана, скорее всего, будет "стабилизировать" ситуацию, прислушиваться к мнению избирателей, вести подготовку к парламентским и президентским выборам, выполнять или в редких случаях игнорировать пожелания главы государства, но не менять правила игры, а вместе с ними – страну

Новое правительство Гройсмана, скорее всего, будет "стабилизировать" ситуацию, прислушиваться к мнению избирателей, вести подготовку к парламентским и президентским выборам, выполнять или в редких случаях игнорировать пожелания главы государства, но не менять правила игры, а вместе с ними – страну.

На аналогичных принципах в независимой Украине формировались практически все правительства, и большинство из них отправлялись в отставку с практически одинаковыми общественными приговорами. Геть зраду!

Затем приходили новые лица, которые демонстрировали обществу традиционные па из танца с бубнами, но, в конце концов, также шли на политическое заклание.

Правительство Яценюка сделало многое: укрепило армию и оборонный сектор, спасло национальную экономику от катастрофы, начало реальное реформирование во многих секторах, оздоровило государственные финансы через реформу газового сектора и повышение эффективности работы госкомпаний, договорилось о реструктуризации внешних долгов и привлекло кредиты Международного валютного фонда и других мировых финансовых институтов. Возможно, только со временем мы сможем оценить усилия того же Яценюка, Наталии Яресько, Айвараса Абромавичуса, Алексея Павленко и Андрея Пивоварского по изменению украинского вектора развития. И только время скажет, были ли обвинения, брошенные за последний год в их адрес, критикой или клеветой.

Однако дефицит динамизма и груз ошибок, включавших слабую коммуникацию с согражданами, и противодействие основных бенефициаров украинского государства и брызжущих популизмом политиков завели ситуацию в такой глухой угол, что выходом из него стало не правительство еще более решительных реформаторов, а «сборная солянка а-ля Гройсман».

Надо признать, что ошибки допустило и украинское гражданское общество, позволившее разыграть на наших глазах это подобие спектакля, а затем проглотило и его абсолютно бездарный финал

Надо признать, что ошибки допустило и украинское гражданское общество, позволившее разыграть на наших глазах это подобие спектакля, а затем проглотило и его абсолютно бездарный финал. Мы не настояли на отмене ущербного квотного принципа формирования власти, который не дает стране улучшения качества менеджерского корпуса. Мы не нашли механизмы подавления сопротивления кучки людей, считающих политику своим бизнесом. Сколько еще политических циклов должно пройти в Украине, чтобы изменить правила формирования правительства и всей исполнительной власти?

Ведь был же шанс на формирование правительства «ничьих людей», кризисных менеджеров, готовых пожертвовать своим политическим будущим ради правильно сделанного дела: добиться экономического роста и восстановления доверия людей к очистившейся от коррупции власти. Но самовлюбленные и избегающие ответственности политики втоптали эту надежду в грязь.

Какие у нас есть основания думать, что Кабинет Гройсмана, опирающийся на минимально необходимую для выживания поддержку разделенной недоверием Рады, не повторит путь своих многочисленных предшественников, и мы не пойдем на очередной круг?

И он его повторит и очень скоро, если не покажет в ближайшие 100 дней решимости менять принципы работы власти и всю страну. Но даже, если Гройсман с командой и станут энтузиастами перемен, то в условиях национальной игры «на понижение» - это лишь ускорит выпуск по следам нового «кролика» всех бешенных собак. Но в том то и отличие «технократа» от политика: для первого главный приоритет – дело, а для второго – рейтинг и ухудшение позиций соперников.

Изъяны в политической конструкции Украины и следование ущербным политическим традициям обрекают нас на бесконечное повторение одного и того же унылого сценария

Изъяны в политической конструкции Украины и следование ущербным политическим традициям обрекают нас на бесконечное повторение одного и того же унылого сценария. Время менять пластинку.

Новый премьер, принимая портфель главы правительства, пообещал с трибуны Рады: "Я вам покажу, что такое управление государством!" Ждем результатов мастер-класса.

Юрий Куликов