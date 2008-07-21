Меркель: однажды Украина станет членом НАТО

Германия готова помочь Украине в интеграции в НАТО.

Об этом заявила Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО после их переговоров в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, она сообщила, что «немецкая сторона предложила Украине помощь в выполнении дорожной карты относительно ПДЧ».

Она отметила, что Германия, как и другие страны НАТО, будет вносить свой вклад в выполнение Украиной Плана действий.

А.МЕРКЕЛЬ также предложила, чтобы Министерство иностранных дел Украины разработало «навигационный план в помощь Украине в движении в НАТО».

А.МЕРКЕЛЬ объяснила, что так называемый навигационный план связан с техническими, военными вопросами. «Речь идет о вопросах, которые лежат в основе интересов стран-членов НАТО и Украины, здесь речь не идет о каких-то правах вето, речь не идет о каких-то искусственных ограничениях, и для меня очень важно, чтобы дискуссия продолжалась именно на этой основе», - сказала А.МЕРКЕЛЬ, добавив, что эта дискуссия должна строиться на том, что «однажды Украина станет членом НАТО».