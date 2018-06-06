Неделя в цифрах

1 год отсрочки до полного перехода на цифровое телевидение в Украине из-за непрозрачности деятельности оператора цифровой эфирной телевизионной сети разрешил сделать Кабинет министров.

2 кандидата – итальянский дипломат Хью Мингарелли и швед Питер Семнеби – рассматриваются как замена действующего главы представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинского, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники во внешнеполитической службе ЕС в Брюсселе.

12 истребителей F-15C и около 350 летчиков были отправлены США в Исландию и Нидерланды для предотвращения дальнейшей российской агрессии в регионе, сообщают иностранные СМИ. Причиной такого решения стало увеличение Россией присутствия истребителей, бомбардировщиков и субмарин в Северной Атлантике.

20 человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров. Источником информации стали документы панамской компании Mossack Fonseca & Co. Среди фигурантов скандала – президент Украины Петр Порошенко.

22 человека, в основном – крымские татары, считаются пропавшими в Крыму, сообщает Уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

32,2% составила явка на референдуме в Нидерландах по Соглашению об ассоциации Украины и ЕС. По предварительным данным, «за» проголосовало 38,1% голландцев, «против» - 61,1%. Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.

33 человека погибли и более 200 получили ранения в результате столкновений в Нагорном Карабахе, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов с уточнением, что официально эти данные не подтверждены и жертв конфликта может быть больше.

40 производств против чиновников, которые организовывали схемы по назначению социальных выплат фиктивным переселенцам открыто Службой безопасности Украины, сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко.

75% россияннедовольны своей зарплатой, сообщают российские СМИ со ссылкой на опрос, проведенный фондом «Общественное мнение». При этом 40% россиян отметили, что, зачастую, им не хватает денег до зарплаты.

102 человека погибли и 350 пострадали во время пожара, вспыхнувшего в одном из храмов индийского города Коллам, сообщают иностранные СМИ. В момент возгорания в храме находилось около 15 000 человек.

200 долларов в сутки составляет минимальная плата за беспрепятственную работу старателей янтаря местным стражам порядка в «янтарных» областях Украины, заявил журналист Денис Казанский. Максимальная «такса» может составлять до 1 000 долларов в сутки.

623 человека погибли с начала 2016 года в результате пожаров, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По оперативным данным, всего с начала года на территории Украины возникло 15 318 пожаров.

794 мемориальных сооружения и памятника коммунистической эпохи в 13 областях Украины были лишены статуса памятников в рамках проведения в стране декоммунизации, сообщают в Министерстве культуры Украины.

1 634 человека в 25 странах мира были казнены в 2015 году, сообщают украинские СМИ со ссылкой на правозащитную организацию Amnesty International. Самое большое количество казней в прошлом году осуществили Китай, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и США.

4 542 единицы огнестрельного оружия украинцы сдали за месяц добровольной сдачи оружия, который проводился Национальной полицией Украины, сообщают в ведомстве. Больше всего оружия граждане сдали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

12 000 человек, в основном, жители Марокко, Испании, Албании и Сирии, занимаются нелегальной перевозкой беженцев в страны Европейского Союза, сообщают в Агентстве по охране внешних границ ЕС «Frontex».

40 000 гривен составил средний размер взятки в Украине в 2015 году, говорится в исследовании представительства Transparency International Ukraine. Отмечается, что штрафы за взяточничество в Украине меньше, чем взятка. А за решеткой отказывается лишь пятая часть коррупционеров.

1 500 000 украинцев столкнулись с угрозой голода за два года конфликта на востоке Украины, из них 300 000 человек испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи, сообщают во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

1 760 972 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма находятся на учете в структурных подразделениях социальной защиты населения, сообщают в Министерстве социальной политики Украины.

25 000 000 евро стоит деревня, выставленная на продажу в графстве Норт-Йоркшир в Великобритании, сообщают иностранные СМИ. Деревня состоит из 43 домов, большого особняка, паба, автозаправочной станции и 856 га земли.

97 000 000 евро Европейский Союз выделит Украине на поддержку местного самоуправления, сообщил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.

2 800 000 000 гривен будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц вкладчикам банка «Крещатик», признанного НБУ неплатежеспособным. Отмечается, что 98,7% вкладчиков (304 000 человек) получат свои средства в полном объеме.

18 700 000 000 долларов компания British Petroleum выплатит пяти штатам в качестве компенсации за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, сообщают иностранные СМИ. Выплаты будут производиться поэтапно в течение 16-18 лет.

327 224 000 000 гривен составил объем денежной базы в Украине в марте, сообщается на сайте Национального банка Украины. С начала года объем денежной базы снизился на 2,6%.

Маргарита Андреева