Украинские туристы попали в ДТП в Турции

В Турции 18 июля с.г. в 10 часов по местному времени на горной дороге вблизи г. Кемер пассажирский автобус с группой туристов (около 20 человек, из них 10 – граждане Украины), столкнулся с грузовым транспортным средством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные посольства Украины в Турецкой Республике, в результате инцидента пострадали трое украинских граждан, которые были госпитализированы. На данное время все они чувствуют себя удовлетворительно. Остальные семеро украинцев, которые попали в ДТП, также прошли медицинское обследование и теперь получают реабилитационную помощь в гостиницах страны.

Посольство Украины в Турции и Почетное консульство Украины в Антальи продолжают отслеживать ситуацию относительно состояния здоровья пострадавших граждан Украины. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.