Луценко сомневается, что ВР стоит собираться для формирования Кабмина, когда Порошенко нет в стране

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об инициативе "Народного фронта" провести внеочередное заседание парламента, а также по поводу того, обязательно ли президент должен присутствовать при объявлении решения относительно нового правительства.

"Конституция не требует присутствия президента, но политическая культура и традиции, очевидно, говорят о том, что было бы неплохо, если бы президент присутствовал при формировании нового правительства. Но ситуация в том, что президент возвращается с международной конференции в Соединенных Штатах в субботу, а в понедельник улетает с официальным государственным визитом в Японию. Причем на целую неделю", - сказал Луценко.

Сейчас, отметил он, депутаты хотят пройти этап внесения представления президенту на нового премьера, а после этого будет приниматься решение, когда уже голосовать за создание нового правительства.

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Таким образом, как отметил Луценко, он сомневается в целесообразности организации внеочередного заседания ВР при условии отсутствия президента и при условии не до конца сформированного правительства и программы.

"Думаю, что сейчас надо пройти этап выдвижения премьера. Несколько дней займет окончательное комплектование правительства. После этого - уточнение программы. И все эти документы, как только будут готовы, можно голосовать. Будет ли это следующая неделя, будет ли следующая пленарная неделя, - покажет время", - сказал лидер фракции БПП.