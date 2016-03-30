У Ахметова отреагировали на информацию о сотрудничестве ДТЭК с российскими оккупантами

Соответствующую запись пресс-служба ДТЭК обнародовала на своей странице в Facebook.

"Все встречи с участием официальных представителей ДТЭК на территории Российской Федерации проходят либо в рамках деятельности наших российских активов – АО «Шахтоуправление «Обуховская» (отраслевая вертикаль Министерства энергетики РФ), либо в рамках переговоров с российскими банками-кредиторами компании", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В пресс-службе ДТЭК также отметили, что холдинг "действует строго в рамках украинского законодательства, все предприятия ДТЭК зарегистрированы на территории, подконтрольной Украине, и вне зависимости от места их физического нахождения начисляют и уплачивают необходимые налоги и сборы в бюджет в соответствии с законодательством Украины".

Как сообщал УНИАН, по данным газеты Bild, Кремль осуществляет полный контроль над временно оккупированными районами Донбасса с помощью созданной для этого комиссии.

По данным издания, среди тех, кто управляет Донбассом, указаны вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, который также является близким другом российского президента Владимира Путина, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. Управляет теневым правительством ФСБ.

Издание пишет, что на одном из заседаний комиссии присутствовал представитель компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову.