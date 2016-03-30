Если США захотят закончить войну на Донбассе, то эта "мясорубка" завтра закончится - Лукашенко

Такое мнение сегодня высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером, передает "Белта".

Александр Лукашенко отметил, что вызовы, которые складываются в Восточной Европе, "если не сегодня, то завтра способны серьезно повлиять на ситуацию в Европе вообще".

"Сбалансировать ситуацию здесь, имею в виду Украину и другие тенденции, без Соединенных Штатов невозможно", - сказал он.

Он подчеркнул, что это его твердая убежденность, и напомнил, что не единожды заявлял об этом публично еще до проведения в Минске саммита "нормандской четверки".

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"Если США захотят завтра прекратить войну на востоке Украины и сделают несколько шагов в этом направлении, эта мясорубка там будет закончена", - убежден Лукашенко.

Белорусская сторона не в восторге от активизации Североатлантического альянса, так называемого продвижения НАТО на Восток.

"Мы не можем на это не реагировать, потому что это происходит непосредственно у наших границ", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что ни в коем случае не желает демонизировать, гиперболизировать этот процесс.

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Лукашенко не склонен думать, что НАТО собирается воевать с Россией или Беларусью.

"В нынешних условиях это невероятно и никому не нужно", - отметил он.

Более того, глава белорусского государства убежден, что ни Америке, ни Европе не нужен еще один конфликт в Восточно-Европейском регионе.

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"Верю в то, это и декларируют политики США, что Америка абсолютно хочет мирной и независимой Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.

Президент полагает, что в Соединенных Штатах Америки заинтересованы в мире и спокойствии в Европе.