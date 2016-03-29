Гройсман объявил о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова

Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман напомнил о соответствующем решении съезда партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” и постановлении Центральной избирательной комиссии.

“Сообщаю о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Николая Томенко и Егора Фирсова, которые были избраны в Верховную Раду Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии “Блок Петра Порошенко”, но вышли из состава депутатской фракции “Блок Петра Порошенко”, - сказал Гройсман.

Читайте такжеЦИК лишил Томенко и Фирсова мандатовКак сообщал УНИАН, Томенко и Фирсов вышли из фракции партии “Блок Петра Порошенко” из-за несогласия с действиями фракции.

25 марта съезд партии «БПП» принял решение о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова в связи с выходом из фракции.

28 марта ЦИК признала избранными и зарегистрировала народными депутатами от «БПП» Александра Бригинца и Дмитрия Белоцерковца вместо Томенко и Фирсова.

Статья 81 Конституции предусматривает, в частности, что в случае невхождения народного депутата, избранного от партии (избирательного блока партий), в состав фракции этой партии (избирательного блока партий) или выхода народного депутата из состава такой фракции его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей партии (избирательного блока партий) со дня принятия такого решения.

В то же время в Украине нет закона, предусматривающего процедуру прекращения депутатских полномочий, в частности за выход из фракции, которая была сформирована соответствующей политической партией.