Балога признался в любви к Тимошенко

Глава секретариата президента Виктор Балога во время съезда "Единого центра" сознался, что любит премьера Юлию Тимошенко.

На вопрос журналистов, боится ли он Тимошенко, поскольку часто критикует ее, Балога ответил:

"Я ее люблю. Помните, я ей сердечко подарил?".

На вопрос, с кем ЕЦ создал бы коалицию в Верховной Раде, Балога ответил, что стремится получить абсолютное большинство в парламенте.

Он опроверг обвинения в том, что ЕЦ будет использовать админресурс. "Разве вы видели, чтобы мы когда-то использовали админресурс?", - обратился он к журналистам.

В общем Балога был крайне немногословным, сославшись на то, что не может говорить из-за того, что у него болят зубы.

На вопрос, что он будет пить вечером после съезда, отмечая партийное мероприятие, Балога ответил:

"Минеральную воду "Evian".

Украинская правда