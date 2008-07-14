Балога признался в любви к Тимошенко
Глава СП сказал, что у него зубы болят
Глава секретариата президента Виктор Балога во время съезда "Единого центра" сознался, что любит премьера Юлию Тимошенко.
На вопрос журналистов, боится ли он Тимошенко, поскольку часто критикует ее, Балога ответил:
"Я ее люблю. Помните, я ей сердечко подарил?".
На вопрос, с кем ЕЦ создал бы коалицию в Верховной Раде, Балога ответил, что стремится получить абсолютное большинство в парламенте.
Он опроверг обвинения в том, что ЕЦ будет использовать админресурс. "Разве вы видели, чтобы мы когда-то использовали админресурс?", - обратился он к журналистам.
В общем Балога был крайне немногословным, сославшись на то, что не может говорить из-за того, что у него болят зубы.
На вопрос, что он будет пить вечером после съезда, отмечая партийное мероприятие, Балога ответил:
"Минеральную воду "Evian".