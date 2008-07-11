Тимошенко предложили отрезать от выплат по вкладам 200 миллионов

Народные депутаты Украины предлагают сократить сумму дополнительных бюджетных расходов на компенсацию обесцененных вкладов в Сбербанке СССР на 200 млн. грн. - до 1,2 млрд. грн.

Об этом говорится в зарегистрированном сегодня в парламенте проекте постановления о принятии проекта закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

При этом в документе указывается, что соответствующие уточнения в проект изменений в бюджет-2008 должны быть сделаны до того, как документ будет подан для подписи председателю Верховной Рады.

В поданном 7 июля т.г. правительством варианте проекта бюджета-2008 год предлагалось увеличить сумму выделяемых средств из общего фонда на выплату компенсаций на 1,4 млрд. грн. - до 7,4 млрд. грн. (в варианте бюджета, который действует на сегодняшний день, эта сумма предусмотрена на уровне 6 млрд. грн.).

Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что изменениями в госбюджет-2008 будет предусмотрено увеличение суммы для выплат вкладчикам Сбербанка СССР на 1,5 млрд. грн. - до 7,5 млрд. грн.