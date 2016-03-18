У Порошенко уверены, что сейчас досрочные парламентские выборы могут ввергнуть Украину в хаос

Глава Администрации президента Украины Борис Ложкин считает, что досрочные парламентские выборы сейчас не ко времени и могут ввергнуть страну в хаос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после презентации своей книги «Четвертая Республика. Почему Европе нужна Украина, а Украине Европа».

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«Мы считаем, что выборы сейчас могут ввергнуть страну в хаос, что совершено не ко времени», - сказал Ложкин.

Комментируя замечание журналиста о том, что, согласно последнему соцопросу Киевского международного института социологии, более половины граждан выступают за проведение досрочных выборов в ВР, Ложкин отметил, что до этого были обнародованы результаты других опросов, по которым большинство населения не хочет выборов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли все-таки состояться досрочные парламентские выборы, несмотря на то, что президент Петр Порошенко сказал, что их не будет, Ложкин ответил: «Я тоже так думаю».

Как сообщал УНИАН, 17 марта Порошенко заявил, что в Украине не состоятся досрочные выборы в ВР, а парламентская коалиция будет в полном составе.

Он также высказал надежду, что политический кризис в Украине будет разрешен до конца месяца.

Справка УНИАН. 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

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17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила также фракция «Объединение «Самопомич».

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.

14 марта пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко информировал, что президент рассматривает несколько вариантов выхода из кризиса.