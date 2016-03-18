У Порошенко надеются, что новая коалиция будет создана через 10 дней

Глава Администрации президента Борис Ложкин надеется, что новая коалиция в Верховной Раде будет создана через 10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после презентации своей книги «Четвертая Республика. Почему Европе нужна Украина, а Украине Европа».

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Отвечая на вопрос, когда может быть создана коалиция, Ложкин сказал: «Надеюсь, что дней через десять. Идеально, чтобы был тот же состав, который был до этого - 5 фракций».

Глава АП также отметил, что не видит себя в новом составе правительства.

«Я уверен, что коалиция сможет предложить хороший состав», - добавил Ложкин.

«Вопрос, кто будет вице-премьером или премьер-министром, - это вопрос к коалиции. Либо сегодняшняя коалиция, либо новая коалиция должна будет предложить состав Кабинета министров. Я считаю, что как раз на вице-премьера по интеграции достаточно людей».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила также фракция «Объединение «Самопомич».

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22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Арсения Яценюка с должности премьер-министра.

14 марта пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко информировал, что президент рассматривает три варианта выхода из кризиса: формирование технократического Кабинета министров во главе с Натальей Яресько, политического - во главе с председателем «Самопомочи» Андреем Садовым, или Верховная Рада поддержит другую кандидатуру.