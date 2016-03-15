В НФ заявили, что будут блокировать трибуну Рады до рассмотрения закона о возврате денег Януковича

Фракция "Народный фронт" будет блокировать парламентскую трибуну, пока депутаты не начнут рассмотрение законопроекта №4057 о возврате денег Януковича.

Об этом заявила народный депутат фракции "Народный фронт", член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяна Чорновол в комментарии журналистам.

"Большинство депутатов этой Верховной Рады пришли сюда на волне Майдана и защиты Украины в АТО, на волне вообще того, что они костьми будут ложиться на защиту интересов Украины. Сейчас мы пришли к очень простым, конкретным вещам - есть два миллиарда долларов, арестованных после Майдана на счетах Януковича и его партнеров. На самом деле украденных средств гораздо больше, но даже эта сумма является значимой для украинского бюджета. Поэтому каждый, кто бьет себя в грудь ради защиты страны, может продемонстрировать свой патриотизм на практике - нажать кнопку и вернуть эти миллиарды бюджета", - заявила Чорновол.

По словам народного депутата, сегодня фракция "Батькивщина", "Самопомич" и часть БПП сделали для себя выбор, когда недодали голосов за включение законопроекта о возвращении активов в повестку дня.

"Они показали, что работают адвокатами Януковича за дивиденды. Я знаю, что "смотрящие" за этими схемами ходят и убеждают нынешних депутатов, чтобы они не поддерживали наш законопроект. Поскольку в случае снятия ареста, часть денег в виде комиссионных дадут и им", - подчеркнула Тетьяна Чорновол.

Представитель "Народного фронта" подчеркнула, что фракция решительно настроена бороться за возврат выведенных из страны миллиардов.

"Мы не исключаем блокирования и отказ от голосований, поскольку нет сегодня более морально важного для этого парламента, чем возврат средств режима Януковича. Вы понимаете, сейчас ситуация такая, что много кто отдал за эту страну жизнь, а наши коллеги неспособны даже сделать минимум и проголосовать за возвращение миллиардов Януковича", - сказала Чорновол.

Народный депутат также опровергла, что законопроект 4057 - это якобы "пиар "Народного фронта".

"Когда речь идет о возврате 2 миллиардов, я готова поделиться так называемым пиаром со всеми, кто нажмет кнопку за поддержку нашего закона. Где есть конкретика и практичное решение для возврата средств в бюджет", - подытожила народный депутат.