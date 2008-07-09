Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что политическая стабильность в Украине будет не раньше 2010 года.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Политолог подчеркнул, что политическая стабильность станет результатом выполнения в стране двух условий.

«Два условия относительно политической стабилизации. Первое - должны все увидеть, кто победил на президентских выборах, - объяснил В.ФЕСЕНКО, - И новый Президент, опираясь на свой ресурс легитимности, свежий ресурс, не утраченный, он попытается под себя стабилизировать и систему власти, и политическую ситуацию».

Второе условие, по словам политолога, «это стабилизация правил игры, оптимизация Конституции». «Прежде всего, преодоление одного из главных источников нынешней политической борьбы – это двойственность системы управления исполнительной властью. Когда все дерутся за то, чтобы командовать губернаторами… И Президент, и Правительство, и Верховная рада», - отметил В.ФЕСЕНКО. Он убежден в том, что «если будет один источник формирования исполнительной власти, плюс передача функции исполнительной власти на местах местным советам, это в значительной мере снимет нынешнее политическое напряжение».