Петевка назвал фамилию "главного олицетворения админресурса"

Народный депутат, член партии “Единый Центр” Василий ПЕТЕВКА отвергает обвинения в использовании партией административного ресурса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Всем тем, кто обвиняет “Единый Центр” в применении админресурса во время партийного строительства, советовал бы задуматься, какие политические партии действительно имеют отношение к властным рычагам», – сказал В.ПЕТЕВКА.

По мнению депутата, определить носителей админресурса довольно легко, ведь партийность председателей местных советов и госадминистраций общеизвестна. «Главным олицетворением админресурса является Блок Юлии Тимошенко, который имеет собственного премьера и контролирует большинство местных советов в центральной и западной Украине, – отметил В.ПЕТЕВКА. По его словам, не уступает БЮТ и Партия регионов, которая имеет большинство в советах восточной и южной частей государства.

“А давайте посчитаем, сколько губернаторов принадлежат к «Нашей Украине». Из 25 председателей облгосадминистраций в ряды «Единого Центра» вступили лишь 4, и то они не занимают ключевые партийные должности», – добавил он.

«Оценивая все эти факторы, понятно, что «Единый Центр» и близко не имеет тех властных ресурсов, которые ему приписывают», – отметил В.ПЕТЕВКА.

Он посоветовал «партийным вождям, которые не могут смириться с переходом лучших своих партийцев от них в “Единый Центр”, задуматься над проблемами их партийных структур и не искать виновных в собственных ошибках».

«Единый Центр” – это партия, которая развивается более динамично, чем любая другая, и, убежден, она станет выразителем интересов сограждан, которые разочаровались в «вождизме» и конъюнктурных партиях-однодневках», – заявил В.ПЕТЕВКА.