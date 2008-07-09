Ющенко просит депутатов не уходить в отпуск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Верховную Раду не идти в отпуск, пока не будут приняты изменения в государственный бюджет на 2008 год и законодательство относительно судебной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент отметил, что не видит смысла идти парламенту в отпуск, если не будут приняты изменения в бюджет.

“Либо нам нужно продлевать работу парламента, либо находить разум, мудрость для того, чтобы эти изменения были приняты на этой неделе. Других возможностей я не вижу”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что парламент не имеет права идти в отпуск, пока не будет решен вопрос внесения изменений в бюджет, пока не будут решены вопросы проведения судебной реформы, а также не будут решены вопросы, предусмотренные коалиционным соглашением, относительно реформирования местных органов самоуправления.