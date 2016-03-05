Наливайченко пойдет на выборы

Лидер ОО «Антикоррупционное движение» призвал к единению и заявил, что борьба сегодняшнего дня переходит в общественно-политическую плоскость.

«Да, мы пойдем на выборы, но они для нас не являются самоцелью. Мы уже перешли из общественной борьбы в общественно-политическую. Будущее украинской политики – за объединениями настоящих активистов. Будущее украинского государства творится не в кабинетах Администраций, а среди людей. В общественном секторе!», - заявил Наливайченко.

Лидер ОО «Антикоррупционное движение» подчеркнул, что такое объединение – «организация нового типа». «Мы являемся открытым сообществом, которая ставит для себя политическую цель и действие», - сказал он.

Представитель объединения участников АТО «Справедливость», командир штурмовой группы батальона «Донбасс» Тарас Костанчук заявил: «Было бы огромным преступлением не использовать потенциал добровольческого движения и бойцов, которые добровольно пошли на войну. Объединив усилия с другими всеукраинскими патриотическими организациями, будем бороться за правду и справедливость. Мы уверены, что высшее военное руководство надо срочно увольнять и отдавать под суд».

Врач-реаниматолог Любовь Слепова подчеркнула, что видит потенциал в таком объединении из-за возможности ввести в стране новый уровень медицины. «Лишь по 2015 год в стране население сократилось на 700 тысяч человек. А значит пока мы не реанимируем медицину, а она нас!», - отметила она.

Как известно, сейчас в Киеве проходит съезд Валентина Наливайченко, который объединил более 150 общественных организаций. На съезде присутствует более 800 участников и гостей - известных политиков и международных представителей, включая послов иностранных государств.