ЕС в марте продлит санкции против России - The Wall Street Journal

Решение о санкциях, которые были введены в 2014 году из-за агрессии против Украины, будет принято 15 марта 2016 года, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, вопрос обсуждался на уровне высокопоставленных представителей стран ЕС, и они договорились о продлении санкций еще на полгода.

Последний раз эти меры продлевали в сентябре прошлого года, также сроком на полгода.

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Также источники издания отмечают, что на год будет продлено замораживание средств 16-17 лиц, которых ЕС считает причастными к коррупции президента Украины Виктора Януковича.

Сейчас наиболее дискуссионным является вопрос относительно продолжения экономических ограничительных мер против России, срок действия которых заканчивается в июле.

В марте вопросы экономического взаимодействия с Россией обсудят министры иностранных дел ЕС.

"Признаком меняющихся настроений в Брюсселе является то, что глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер размышляет о возможности поездки в июне на Санкт-Петербургский международный экономический форум", - отмечает издание.

Напомним, президент США Барак Обама продлил 3 марта действие санкций в отношении России из-за событий в Украине.

Среди причин, из-за которых были введены санкции, указываются аннексия Россией украинского Крыма, использование силы в Украине, подрыв демократических процессов и институтов Украины, угроза миру, стабильности, безопасности и территориальной целостности Украины, а также незаконное присвоение активов.