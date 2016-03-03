ЕС в марте продлит санкции против России - The Wall Street Journal
Евросоюз намерен продлить санкции против 149 физических и 37 юридических лиц РФ, срок действия которых истекает в марте этого года.
Решение о санкциях, которые были введены в 2014 году из-за агрессии против Украины, будет принято 15 марта 2016 года, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации издания, вопрос обсуждался на уровне высокопоставленных представителей стран ЕС, и они договорились о продлении санкций еще на полгода.
Последний раз эти меры продлевали в сентябре прошлого года, также сроком на полгода.
Читайте такжеМеркель призывает бизнес к терпению в вопросе санкций в отношении России
Также источники издания отмечают, что на год будет продлено замораживание средств 16-17 лиц, которых ЕС считает причастными к коррупции президента Украины Виктора Януковича.
Сейчас наиболее дискуссионным является вопрос относительно продолжения экономических ограничительных мер против России, срок действия которых заканчивается в июле.
В марте вопросы экономического взаимодействия с Россией обсудят министры иностранных дел ЕС.
"Признаком меняющихся настроений в Брюсселе является то, что глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер размышляет о возможности поездки в июне на Санкт-Петербургский международный экономический форум", - отмечает издание.
Напомним, президент США Барак Обама продлил 3 марта действие санкций в отношении России из-за событий в Украине.
Среди причин, из-за которых были введены санкции, указываются аннексия Россией украинского Крыма, использование силы в Украине, подрыв демократических процессов и институтов Украины, угроза миру, стабильности, безопасности и территориальной целостности Украины, а также незаконное присвоение активов.