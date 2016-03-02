Савченко выступила против ее обмена на ГРУшников и пригрозила, что приговор ей будут выносить посмертно

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это она сказала в ходе прений в Донецком городском суде России.

«Если суд берет больше двух недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху и давно написан, то я объявляю сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить мне посмертно без меня», - сказал Савченко.

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Она подчеркнула, что не считает нужным ждать какого-то обмена.

Савченко заявила, что если Россия хочет обменять двух виновных ГРУшников на «одну невиновную, то это слишком много».

По ее словам, российских военных нужно менять на Олега Сенцова и Александра Кольченко.

«Я не предмет торга. Я невиновный человек. Моя вина здесь не доказана… Никаких обменов, никаких торгов. В случае затягивания времени я ждать не стану», - сказала она.

Она обратилась к суду с требованием удовлетворить предложение прокуроров о 23 годах лишениях свободы, чтобы у них не было возможности обжаловать приговор и таким образом снова затянуть процесс.

«Вы доказали, что вы ни на что не годны, вы показали, как Россия может опозориться на примере одного человека. Вы меня не поломали и не поломаете никогда. Поэтому давайте заканчивайте это в максимально короткие сроки. Я больше ждать не буду. Не вы мне жизнь давали и не вы владельцы над моей судьбой», - сказала Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

Сегодня, 2 марта, гособвинение России потребовало в суде для Савченко 23 года лишения свободы в колонии общего режима.