Ехануров надеется, что Тимошенко найдет еще 2 млрд. грн. для нужд армии

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что на будущей неделе парламент примет изменения в государственный бюджет на текущий год, в которых на потребности Вооруженных Сил Украины будет дополнительно предусмотрено 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил журналистам в Севастополе, где он принимал участие в праздновании 16-й годовщины Военно-Морских Сил Украины.

«Вооруженные силы в целом получили все материальные ресурсы, которые были запланированы на первое полугодие. Но их было очень мало», - отметил министр обороны.

Вместе с тем он отметил, что во второй половине года значительная часть бюджета Минобороны будет направлена на развитие именно украинского флота, ведь 2008 год определен годом ВМС.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2008 год для Минобороны предусмотрено 9,422 млрд. грн.

4 марта Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О безотлагательных мерах по обеспечению развития Вооруженных Сил Украины», которым предусмотрено внести изменения в государственный бюджет на 2007 год в сторону увеличения дополнительных расходов Министерству обороны Украины в объеме 7,5 млрд. грн.