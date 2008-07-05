Советник Ющенко возглавил Единый Центр на Волыни

Председателем „Единого центра" на Волыни избран советник Президента Украины, экс-губернатор области Владимир БОНДАРЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, его кандидатуру поддержало большинство делегатов учредительной конференции областной организации партии „Единый центр", которая состоялась 4 июля в Луцке в народном доме „Просвіта".

На конференции присутствовал народный депутат Украины Василий ПЕТЕВКА, который сообщил, что кандидатуру В.БОНДАРЯ на должность председателя организации рекомендует президиум „Единого центра". Избрание председателя состоялось путем тайного голосования. “За” В.БОНДАРЯ свои голоса отдали 209 из 226 делегатов.

До недавнего времени В.БОНДАРЬ был членом политсовета Волынской областной организации партии “Народный Союз Наша Украина”.