Кириленко говорит, что коалиции и оппозиции придется договариваться

Лидер фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что коалиции и оппозиции следует научиться договариваться, поскольку досрочных выборов не будет.

Как сообщает сайт блока НУ-НС, об этом он сказал во время брифинга в Луганске.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, по ключевым экономическим вопросам парламент должен принимать консолидированные решения. «Я верю, что никаких досрочных выборов не будет. Политики не должны перекладывать свою непосредственную обязанность - принятие решений - на плечи избирателей», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Политик отметил, что выборы 2006 и 2007 годов дали приблизительно одинаковый результат. Он считает, что существенных изменений не будет и в случае досрочных выборов в этом году. «Можно провести выборы и в 2008, но я убежден, что существенных изменений в их результатах не будет», – сказал лидер фракции НУ-НС.

“Мы должны договариваться в парламенте – и коалиция, и оппозиция”, - отметил депутат, добавив, что НУ-НС «всегда была настроена на конструктивную работу».