Шокин решил продлить себе отпуск
14:23, 18 февраля 2016Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин продлил себе отпуск.
Шокин продлил себе отпуск / Фото УНИАН
Об этом сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко.
"Да, действительно, подтверждаю, что отпуск продолжен", - сказал он.
По закону, пока человек находится в отпуске, уволить его с работы нельзя.
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Как сообщал УНИАН, после того, как президент Петр Порошенко призвал Шокина подать в отставку, в СМИ появились сообщения, что генпрокурор уже якобы написал заявление и передал ее президенту.
Однако позже стало известно, что Шокин с понедельника находится в отпуске и уже в четверг его ждут на работе. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Юрий Севрук.
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