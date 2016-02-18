Шокин решил продлить себе отпуск

Об этом сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

"Да, действительно, подтверждаю, что отпуск продолжен", - сказал он.

По закону, пока человек находится в отпуске, уволить его с работы нельзя.

Читайте такжеСША отреагировали на призыв Порошенко к Шокину уйти в отставку

Как сообщал УНИАН, после того, как президент Петр Порошенко призвал Шокина подать в отставку, в СМИ появились сообщения, что генпрокурор уже якобы написал заявление и передал ее президенту.

Однако позже стало известно, что Шокин с понедельника находится в отпуске и уже в четверг его ждут на работе. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Юрий Севрук.